Gelinini sırtından vurup, polise teslim oldu

AYDIN’ın Germencik ilçesinde Bayram K. (84), tartıştığı gelini Fatma K.’yi (58) av tüfeğiyle sırtından vurarak, ağır yaraladı. Bayram K., polise teslim oldu.

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Olay, saat 12.30 sıralarında, Yenimahalle Mahallesi'nde meydana geldi. Bayram K. ile gelini Fatma K. arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bayram K., tartışma sırasında evden aldığı av tüfeğini gelinine doğrultarak, ateşledi. Tüfekten çıkan saçmalarla Fatma K., sırtından ağır yaralandı. Yakınlarının haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Fatma K., sağlık görevlilerince ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Fatma K.’nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Gelinini tüfekle vuran Bayram K. ise tüfeğiyle polise teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.