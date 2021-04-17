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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den KKTC AYM'sinin Kur'an kursu kararına sert tepki

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, KKTC Anayasa Mahkemesinin Kur'an kurslarına yönelik skandal kararına sert tepki gösterdi.

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Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Anayasa Mahkemesinin Kur'an kurslarına yönelik kararına tepki gösterdi.

Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"KKTC Anayasa Mahkemesinin Kur'an kurslarının kapatılmasına yönelik kararının hukuk ve demokrasi içinde yeri yoktur. Haklar ve özgürlükler insanlığın onuru ve erdemidir. Yakın tarihin gösterdiği gibi insan hakkına karşı her türlü yargısal aktivizmin sonu hüsrandır."

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