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Mandzukic hibe etti Milan hayır kurumlarına bağışlayacak

Milan ile 6 aylık sözleşme imzalayan Mario Mandzukic, hiç forma giyemediği Mart ayında aldığı maaşı kulübe iade etti.

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Ara transfer döneminde Serie A ekiplerinden AC Milan'a katılan ve sakatlıkları sebebiyle sadece 4 maça çıkabilen Hırvat golcü Mario Mandzukic, hiç forma giyemediği için Mart ayı maaşını kulübe iade etti. Milan kulübü de parayı hayır kurumlarına bağışlayacağını açıkladı.

Milan Başkanı Paolo Scaroni, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Olağanüstü bir jest. Meslek ahlakının ne kadar yüksek olduğunu hepimize gösterdi."

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