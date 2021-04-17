Süleyman Hurma: Protokol tribünleri, kale arkasından daha rezil durumda

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, "Şu anda seyirci yok ama protokol tribünleri, kale arkası tribünlerden daha rezil durumda. Futbolculara ve hakemlere küfürler ediliyor. Bunu alışkanlık haline getirmiş kulüplerimiz var. Bu, oluşturduğumuz futbol ikliminin suçu. Bu anlayışla bir yere gidemeyiz.'' dedi.

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Süper Lig'in yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulundu. Süleyman Hurma, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Şu anda seyirci yok ama protokol tribünleri, kale arkası tribünlerden daha rezil durumda. Futbolculara ve hakemlere küfürler ediliyor. Bunu alışkanlık haline getirmiş kulüplerimiz var. Bu, oluşturduğumuz futbol ikliminin suçu. Bu anlayışla bir yere gidemeyiz.

Biz, bütün sorunlarımızı tartışırken parça parça tartışıyoruz. Gecekondu yapımı gibi olan anlayışımız hala sürüyor. Son 20 yılda Türk futbolu hiçbir gelişim kaydedemedi. Bütün takımlarımız birbiriyle kavga ediyor.

Oyunun bütününü bilmiyoruz, sadece oyuncu performansı ve hakem konuşuyoruz. Ülkemizdeki antrenörlerin büyük bir çoğunluğu, günde 3 saat çalışarak bu işin yapılabileceğini sanıyor. Bu iş, günde 18-20 saat çalışarak yapılacak bir iş.

Futbol oynayarak bu borçlar ödenemez. Bu düzenden kurtulmanın tek yolu, kulüplerin şirketleşmesi. Kulüplerin derneklerinin şirket kurması değil, sahiplerinin olması. İş, sahipliliğe döndüğü zaman ekonomik meseleler bir zemine oturacaktır.

İş adamları futbola yatırım yapabilir ama futbolu yönetmez. Kulüplerimiz profesyonel değil, kulüplerimizin tamamı dernek. Dernek olan kulüplerimizi bekleyen tehlike şu: kayyuma kalmak. Büyük kulüplerimiz de buna dahil."

"1996 yılından beri Türkiye'de Süper Lig A. Ş.'nin kurulması gerektiğini savunuyorum. Avrupa'da sadece Bosna Hersek benzer durumda. Kulüpler Birliği'nin hiçbir yetkisi yok. Kulüpler Birliği'nin bir an önce profesyonelleşmesi lazım."

"Bonservissiz futbolcu arıyoruz. Yaşlı veya işe yaramayan oyuncuların sözleşmesi biter. O yüzden bizim iyi futbolcu transfer etme şansımız yok. Futbol iklimimizi ve ekonomimizi düzeltmeden iyi transfer yapamayız. Bunun kişilerle ilgisi yok."

"Yurt dışında insanlar, 5 bin euro maaş alıp, 150 euro bir bilete veriyor. Ben, Karagümrük'te bileti 20 lira yaptığım zaman, insanlara pahalı geliyor. 'Bu oyuncu transfer edilir mi?' diyorlar. Bu oyuncu transfer edilir, başkasını transfer edemezsiniz zaten."