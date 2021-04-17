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Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki operasyonlarda 2,5 milyon lira değerinde kaçak eşya ele geçirdi

Anadolu Ajansı

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda düzenlenen 12 ayrı operasyonda piyasa değeri 2 milyon 541 bin lirayı bulan ticari eşya ele geçirildi.

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Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, analiz ve hedefleme faaliyetleriyle riskli görülen yolcular ile beraberindeki bagajları takibe aldı.

Yapılan toplam 12 operasyonun 4'ünde Ukrayna'dan Türkiye'ye gelen yolcu bagajlarının x-ray cihazı ile kontrolünde şüpheli yoğunluğa rastlandı. Valizlerdeki aramada 301 sansar kürkü ele geçirildi.

Bir diğer operasyonda ise şüpheli bir yolcunun sırt çantasında piyasa değeri 1 milyon 500 bin lira olan üç saat yakalanırken, başka bir yolcunun bagajında ise 15 saat, 36 gözlük ve 40 parfüm bulundu.

Farklı zamanlarda düzenlenen üç operasyonda, 14 bin 110 kapsül gıda takviyesi, 11 bin 400 doldurma sigara, 7 bin 400 makaron, 872 kozmetik ürünü ile bir miktar nargile tütünü bulundu. Operasyonlarda 11 ekran kartı, 14 cep telefonu ve şarj aleti ile 175 el çantası da ekipler tarafından ele geçirildi.

Ele geçirilen 2 milyon 541 bin lira değerindeki ürünlerin tamamına el konuldu. Bu ürünleri, gümrük kontrolünden kaçınarak, ülkeye sokmak isteyenler hakkında adli işlem başlatıldı.

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