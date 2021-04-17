BIST 1.408
DOLAR 8,06
EURO 9,67
ALTIN 460,38
HABER /  GÜNCEL
ADV Kazancımız Allah için verdiğimizdir

THY Teknik A.Ş Genel Müdürü Ahmet Karaman korona nedeniyle vefat etti

TÜRK Hava Yolları (THY) Teknik A.Ş Genel Müdürü Ahmet Karaman koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. 

Abone ol

2014 yılından bu yana THY Teknik A.Ş.  Genel Müdürlüğü görevinde bulunan 61 yaşındaki Ahmet Karaman, sabaha karşı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hemşehrim, aile dostum, çalışma arkadaşım büyüğüm THY Teknik A.Ş Genel Müdürü Ahmet Karaman'ı kaybettik. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı. Karaman'ın cenazesi bugün Gebze Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Ahmet Karaman kimdir?

1960 yılında Trabzon'da doğan Karaman, kariyerine Türk Hava Yolları'nda uçak mühendisi olarak başladıktan sonra birçok özel havayolu şirketinde yöneticilik yaptı. 2013-2014 tarihleri arasında Türk Hava Yolları HABOM A.Ş. Genel Müdürlüğü görevini üstlenen Karaman 2013 yılında faaliyete geçen MRO tesislerinin geçiş sürecini yönetti. Türk Hava Yolları HABOM A.Ş. ile Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.'nin birleşmesi sürecinde önemli bir rol oynayan Karaman.2014'ten bu yana Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. Genel Müdürlüğü ve İcra Komitesi Üyeliği görevlerini sürdürüyordu.

ÖNCEKİ HABERLER
Rus istihbarat servisi Ukrayna'nın St. Petersburg konsolosunu gözaltına aldı
Sağlık Bakanlığı: Sigara kullananlarda Covid-19'a yakalanma riski daha yüksek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ölüm yıl dönümünde Turgut Özal mesajı
Ahmet Hakan'dan tahliye edilen Ahmet Altan için olay sözler! Müebbet gerekir
Fatih Terim seçim için kararını verdi! Galatasaray'dan istifa edecek mi?
Fuat Oktay'dan KKTC Anayasa Mahkemesinin Kur'an kurslarına ilişkin kararına tepki
Trabzonspor'un ilk transferi! Bruno Peres'le prensip anlaşmasına varıldı
Bu yıl Hac'ca gideceklerde aranan şartlar neler? Diyanet Başkanı Ali Erbaş açıkladı
Zeki Çelik'in asisti yeterli olmadı! Lille sahasında fırsat tepti
Sultangazi'de karantinada olması gerekirken cuma namazına gitti! Camiden polis çıkardı
Yorumlar