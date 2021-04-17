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Fatih Terim seçim için kararını verdi! Galatasaray'dan istifa edecek mi?

Galatasaray'ın Mayıs ayındaki seçimi, koronavirüs nedeniyle ertelenirse yeni sezon planlamasını Mustafa Cengiz yönetimi yapacak. Böyle bir durumda 31 Mayıs'ta sözleşmesi bitecek olan Fatih Terim, kenara çekilecek.

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Galatasaray Yönetimi, seçim tarihi olarak 22 Mayıs gününü açıkladı. Ancak Galatasaray kulislerinde seçimin bu tarihte yapılma ihtimalinin koronavirüs önlemleri nedeniyle oldukça zor olduğu konuşuluyor. Seçimin eylül ayında yapılma ihtimalinin daha gerçekçi olduğu dile getiriliyor.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre; seçim, mayıs ayında yapılmazsa Mustafa Cengiz yönetimi bu seçimin yapılacağı tarihe kadar görevine devam edecek. Bu olasılıkla birlikte yeni sezon planlaması da Başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi tarafından yapılacak.

Mustafa Cengiz'le çalışmak istemiyor
Teknik direktör Fatih Terim'in Galatasaray ile sözleşmesi 31 Mayıs tarihinde bitiyor. Terim, Başkan Mustafa Cengiz'in son dönemdeki açıklamalarından dolayı oldukça rahatsız. Seçim mayıs ayında yapılmazsa tecrübeli teknik adam, Cengiz yönetimiyle çalışmak istemiyor.

Mustafa Cengiz istifa ederse...
Mustafa Cengiz belirlenen seçim tarihine kadar istifa ederse o zaman da İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak başkanlık görevine devam edecek. Bu durumun gerçekleşmesi halinde Teknik Direktör Fatih Terim'in nasıl bir karar vereceği ise merak konusu.

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