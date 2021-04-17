Erol Bulut için sürpriz iddia! Yeni adresini duyurdular

Yunanistan Ligi ekiplerinden AEK, Fenerbahçe ile yollarını ayıran Erol Bulut'u takımın başına geçirmek istiyor.

Abone ol

Fenerbahçe ile yollarını 25 Mart tarihinde ayıran Erol Bulut konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı. Futbolculuğu döneminde Yunanistan'da başta Olympiakos olmak üzere Panionios, Olympiakos Volou ve OFI gibi kulüplerde forma giyen Bulut için yeni bir iddia gündeme geldi.

Yunanistan'ın önde gelen kulüplerinden AEK'nın Erol Bulut'u yeni sezon için teknik direktör adayları arasına aldığı kaydedildi. Yunanistan'da yayın yapan Gazzetta'da yer alan haberde, AEK'nın 3 teknik direktör için takibe geçtiği aktarıldı. Bu isimler arasında 46 yaşındaki Bulut'un da olduğu vurgulandı.

34 maçta 21 galibiyet 5 beraberlik ve 8 yenilgi almıştı

AEK'nın Razvan Lucescu, Vladan Milojevic ve Erol Bulut'u düşündüğü ifade edildi. Sırp basını ise Vladan Milojevic'in AEK ile 2 yıllık sözleşme imzalamak istediğini aktardı.

Fenerbahçe'de bekleneni veremedi

Haberin detayında Erol Bulut'un Türkiye'de Yeni Malatyaspor ve Aytemiz Alanyaspor ile başarılı bir grafik çizdiği fakat Fenerbahçe'de bekleneni veremediği aktarıldı. Erol Bulut, Fenerbahçe'deki döneminde 34 maçta 21 galibiyet 5 beraberlik ve 8 yenilgi almıştı.

Sözleşmesi henüz feshedilmedi

Öte yandan Sarı-lacivertli kulüpten 25 Mart tarihinde ayrıldığı açıklanan Erol Bulut’un sözleşmesi henüz feshedilmedi. Gaziantep karşılaşması öncesi Türkiye Futbol Federasyonu kayıtlarında Bulut’un ismi halen daha Fenerbahçe’nin teknik sorumlusu olarak gözüküyor.



