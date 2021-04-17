Sergen Yalçın: Böyle oynarsak, kalan 7 haftada sıkıntı yaşarız

Ankaragücü ile sahasında 2-2 berabere kalan Beşiktaş’ta Teknik Direktör Sergen Yalçın maçın ardından oynanan futboldan memnun olmadığını söyleyerek, “Böyle oynarsak kalan 7 haftada sıkıntı yaşarız” dedi.

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Süper Lig’in 35. haftasında Ankaragücü’nü konuk eden Beşiktaş, 90+3. dakikada penaltıdan yediği golle sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrılırken Teknik Direktör Sergen Yalçın, karşılaşmanın ardından soruları yanıtladı.

İç sahada puan kaybettikleri için üzgün olduklarını söyleyerek sözlerine başlayan Yalçın, “Fire vermek istemiyoruz. Daha rahat bir pozisyon almak istiyorduk ama mümkün olmadı. Çok da kazanacak bir oyun oynadığımızı düşünmüyorum ama bizi üzen taraf 2-0’ı yakaladıktan sonra 2 penaltıyla rakibe puan vermemizdi. Oyuncuların buna tepki vermesi gerekiyordu, daha sağlam durmaları ve daha agresif olmaları gerekiyordu. Maalesef bunları yapamadık. Beraberlik için üzgünüz. Önümüzde 7 maç var ve öndeyiz hala. Çıkarmamız gereken dersleri çıkarıp bundan sonraki maçlarda telafisini yapmamız gerekiyor” diye konuştu.

“Kalan 7 haftada sıkıntı yaşarız”

Sakatlık sonrasında henüz takıma katılmayan Aboubakar’ın şu ana kadar takımla antrenman yapmadığını ve bu nedenle kadroda yer almadığını ifade eden Sergen Yalçın, “Yarın antrenmana çıkacak mı göreceğiz” diyerek bu futbolcunun idman eksiğinin olduğunu ifade etti. Kalan haftaları da değerlendiren Yalçın, “Rakiplerin maçları var, ne olacak göreceğiz. Kalan haftalarda puan hesabından ziyade oyunun böyle olmaması gerekiyor. Biz daha farklı bir oyun oynuyoruz. Bazı bölgelerin değişmesinin ardından, bazı oyuncuların tavır ve davranışları bizi üzdü. Özellikle beklenti içinde olduğumuz oyunculardı bunlar. Bu hataları düzeltip öyle devam etmemiz gerekiyor yoksa kalan 7 haftada çok büyük sıkıntı yaşarız” açıklamasında bulundu.

“Farklı bir sistem kurmak zorundayız”

Hafta içinde oynanacak olan Sivasspor karşılaşmasına final maçı olarak bakmamak gerektiğini ifade eden Sergen Yalçın, “Daha 7 maçımız var ve hepsi zor maçlar. Tekrar eski oyunumuza, eski istek ve arzumuza dönüp önümüzdeki maçı kazanmak istiyoruz” dedi.

''Bu bölgeyi bir türlü oturtamadık''

Maçta oyuncu değişikliklerinden de istedikleri verimi alamadıklarının altını çizen Sergen Yalçın, “Oyuncu değişikliklerinden istediğimiz verimi alamadık. Oğuzhan’ı mecburen çıkardık ve yerine Mensah’ı aldık. Ancak maalesef performansı aşağıdaydı. Bu bölgeyi bir türlü oturtamadık. Burada 3 oyuncu var ama istediğimiz verimi alamıyoruz. Adem’i de kullanabilirdik ama bundan önceki süreçte ona da şans verdik, beklediğimiz performansın altındaydı. Demek ki daha farklı bir sistem kurmak zorundayız bundan sonrası için” diyerek sözlerini tamamladı.