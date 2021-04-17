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Ankara'da faciaya ramak kaldı! Yanına temel kazılan 3 katlı binanın temeli yerinden oynadı

ANKARA'da, bitişiğindeki inşaatının temel kazısında yaşanan toprak kayması nedeniyle 3 katlı Saadet Apartmanı'nı çökme riskine karşı tahliye edildi. 

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Olay, Çankaya ilçesi Çamlıtepe Mahallesi Tevekküller Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, müteahhit G.T., sokak üzerindeki boş arsada, yaklaşık 3 hafta önce bina inşaatı için çalışmalara başladı. Temel kazısı sırasında, kazı alanının bitişiğindeki 3 katlı ve 10 daireli Saadet Apartmanı"nın temelinden aşağı toprak kaymaya başladı.

Apartman sakinleri durumdan endişe duyarak, müteahhit ile iletişime geçti ve belediyeye haber verdi. Ancak iddiaya göre; belediye görevlileri, kazının diğer binalara risk oluşturmadığını belirterek, vatandaşların evlerine dönebileceğini söyledi. Bunun üzerine kazı çalışması devam etti.

Bugün akşam saatlerinde, Saadet Apartmanı'nın zemininde ve duvarlarında oluşan derin yarıklar üzerine bina sakinleri, polise haber verdi. Uzman ekiplerce, alanda yapılan incelemenin ardından, apartmanın tahliye edilmesine karar verildi.

Saadet Aparmanı sakinlerinin yanı sıra, bitişikteki Yenidoğuş Aparmanı"nda oturanlar da paniğe kapılarak evlerini terk etti. Mühürlenen Saadet Aparmanı sakinleri, geceyi yakınlarında ve valilik ile belediyenin belirlediği otellerde geçirdi. Müteahhit G.T.'nin ifadesi alınmak üzere polis merkezine çağrıldığı ve olay hakkında adli takip başlatıldığı bildirildi.

Öte yandan; mühürlenen binada 2 kişinin koronavirüs nedeniyle ev karantinasında olduğu öğrenildi.

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