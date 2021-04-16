Beşiktaş Ankaragücü maçı golleri ve geniş özeti

Lider Beşiktaş, Süper Lig'in 35. hafta mücadelesinde konuk ettiği Ankaragücü ile 90+3'te yediği golle 2-2 berabere kaldı. Kulusic'in kendi kalesine attığı iki golle 2-0 öne geçen Kartal, skoru koruyamadı ve şampiyonluk yolunda hayati 2 puan kaybetti. Beşiktaş, bu sonuçla 71 puana yükselirken; harika bir geri dönüşe imza atan Ankaragücü ise puanını 37'ye çıkardı.

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Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı.

Kartal, Kulusic'in 45+4. ve 52. dakikalarda kendi kalesine attığı gollerle 2-0 üstünlüğü yakaladı. Başkent ekibi, Paintsil'in 65. ve 90+3. dakikalarda penaltıdan attığı gollerle durumu 2-2'ye getirdi.

Beşiktaş, N'Koudou ile 5. dakikada penaltı atışından yararlanamazken; Rosier'in 59. dakikada ağlara gönderdiği top rakibine faul yaptığı gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

Lider Beşiktaş, bu sonucun ardından puanını 71'e; Ankaragücü ise 37'ye yükseltti. Kartal, 36. hafta maçında Sivasspor'a konuk olacak. Başkent ekibi, Denizlispor'u ağırlayacak.

Maçtan önemli dakikalar

1. dakikada Rosier sağdan ceza sahasına girerek topu Oğuzhan Özyakup'a bıraktı. Oğuzhan, Badji'nin müdahalesi ile yerde kalınca hakem Halis Özkahya, VAR incelemesi sonrasında penaltı kararı verdi. 5. dakikada penaltıyı kullanan N'Koudou'nun vuruşunda kaleci topu kurtardı.

11. dakikada Oğuzhan Özyakup ceza sahası sol çaprazından şutunu çekti. Meşin yuvarlak üstten auta gitti.

45. dakikada Josef'in ara pasıyla ceza sahasına giren Larin'in sağ çaprazdan şutunda kaleci topu ayaklarıyla kurtararak gole izin vermedi.

45+4. dakikada Beşiktaş öne geçti. Siyah-beyazlıların kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Ghezzal'ın ceza sahasına gönderdiği uzun top Kulusic'e çarparak ağlarla buluştu: 1-0

İlk yarı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

52. dakikada Beşiktaş ikinci golü buldu. Rosier'in sağdan sert ortaladığı topu Kulusic altı pasta kafayla kendi ağlarına gönderdi: 2-0

62. dakikada Geraldo'nun pasıyla sağdan çizgiye inen Kitsiou topu Alper Potuk'a çıkardı. Alper'in pasıyla penaltı noktası üzerinde topla buluşan İbrahim Akdağ'ın şutunda meşin yuvarlak Vida'dan döndü. İbrahim Akdağ, Hırvat oyuncudan seken topu bir kez daha kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak kornere gitti.

64. dakikada soldan ceza sahasına giren Paintsil, Welinton'un müdahalesiyle yerde kalınca hakem Halis Özkahya penaltı noktasını gösterdi. 65. dakikada topun başına geçen Paintsil meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1

76. dakikada Ghezzal'ın kullandığı serbest vuruşta Larin meşin yuvarlağı kafayla kaleye gönderdi. Top kaleci Korcan'da kaldı.

90+1. dakikada İbrahim Akdağ'ın sağdan ceza sahasına gönderdiği topa hareketlenen Paintsil, Gökhan Töre'nin müdahalesiyle yerde kalınca hakem Halis Özkahya bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. 90+3. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Paintsil topu ağlara gönderdi: 2-2

Karşılaşma 2-2 sona erdi.

Beşiktaş: 2 - 2 :Ankaragücü

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Halis Özkahya, Hakan Yemişken, İlker Takpak

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan Yılmaz, Atiba (Dk. 84 Necip Uysal), Josef, Ghezzal, Oğuzhan Özyakup (Dk. 18 Mensah-Dk. 84 Dorukhan Toköz), N'Koudou (Dk. 72 Gökhan Töre), Larin

Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Pinto, Geraldo (Dk. 74 Orkan Çınar), İbrahim Akdağ, Alper Potuk, Paintsil (Dk. 90+7 Şahverdi Çetin), Badji (Dk. 31 Idriz), Emre Güral (Dk. 90+6 Erdi Dikmen)

Goller: Dk. 45+4 (KK) ve 52 (KK) Kulusic (Beşiktaş), Dk. 65 (P) ve 90+3 (P) Paintsil (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 31 Geraldo, Dk. 76 Sarlija (MKE Ankaragücü), Dk. 90+1 Gökhan Töre (Beşiktaş)