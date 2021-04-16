Konyaspor ile Kayserispor eşitliği bozamadı
Süper Lig'in 35. haftasında Konyaspor, konuk ettiği Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı. Konyaspor, bu sonuçla puanını 41 yaptı. Kayserispor'un puanı ise 34 oldu.Abone ol
4. dakikada Bytyqi'nin ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Doğan Alemdar topu kornere çeldi.
18. dakikada Bytyqi'nin sol kanattan ortasına iyi yükselen Jevtovic'in kafa vuruşunda top yandan auta gitti.
34. dakikada Sekidika'nın ceza sahası çizgisine yakın noktadan sert şutunda kaleci Doğan Alemdar meşin yuvarlağı tek hamlede kontrol etti.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
50. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Skubic'in pasına hareketlenen Milosevic'in gelişine vurduğu top yandan auta gitti.
65. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Milosevic'in sert şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.
67. dakikada Pedro Henrique'nin ceza sahasına girmeden çektiği şutunda kaleci Sehic topu güçlükle kornere gönderdi.
72. dakikada Milosevic'in ceza yayı yakınından sert şutunda kaleci Doğan Alemdar meşin yuvarlağı parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
Karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı.
Konyaspor: 0 - 0 :Kayserispor
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Ali Şansalan, Kamil Çetin, Candaş Elbil
Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil Demirbağ, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Jevtovic (Dk. 83 Rahmanovic), Hadziahmetovic, Sekidika, Milosevic (Dk. 89 Diomande), Bytyqi (Dk. 83 Shengelia), Cikalleshi (Dk. 70 Kravets)
Kayserispor: Doğan Alemdar, Kvrzic, Uğur Demirok, Kolovetsios, Aziz Eraltay, Attamah, Avramovski, Lennon (Dk. 77 Ramazan Civelek), Muğdat Çelik (Dk. 77 Melih Okutan), Pedro Henrique (Dk. 87 Alibec), Luckassen (Dk. 63 Maglica)
Sarı kartlar: Dk. 49 Aziz Eraltay, Dk. 60 Luckassen, Dk. 84 Maglica (Hes Kablo Kayserispor)