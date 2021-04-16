ADIYAMAN'da artan vakalar nedeniyle son 2 günde farklı mahallelerdeki 190 evde karantina uygulaması başlatıldı.

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Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında son 2 günde 190 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni karar aldı. Bu kapsamda son 2 günde farklı mahallelerdeki 190 evde karantina uygulamasına başlandı.