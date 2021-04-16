Genco Erkal 'Cumhurbaşkanı'na hakaret'ten ifadeye çağrıldı!
Tiyatro sanatçısı Genco Erkal, sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında başlatılan "Cumhurbaşkanı'na hakaret" soruşturmasında ifadeye çağrıldı.Abone ol
Genco Erkal hakkında, sosyal medya hesabındaki paylaşımları nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu'nca soruşturma başlatıldı.
Savcılık, Erkal'a "şüpheli" sıfatıyla ifadesini vermesi için çağrı kağıdı gönderdi. Erkal ise "Pazartesi günü ifade vermeye gidiyorum" paylaşımı yaptı.