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Genco Erkal 'Cumhurbaşkanı'na hakaret'ten ifadeye çağrıldı!

Demirören Haber Ajansı

Tiyatro sanatçısı Genco Erkal, sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında başlatılan "Cumhurbaşkanı'na hakaret" soruşturmasında ifadeye çağrıldı.

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Genco Erkal hakkında, sosyal medya hesabındaki paylaşımları nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu'nca soruşturma başlatıldı.

Savcılık, Erkal'a "şüpheli" sıfatıyla ifadesini vermesi için çağrı kağıdı gönderdi.  Erkal ise "Pazartesi günü ifade vermeye gidiyorum" paylaşımı yaptı.

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