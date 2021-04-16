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Ordu'da 22 yaşındaki genç 6. kattan düşerek öldü! Yürek yakan detay ortaya çıktı

ORDU’da çalıştığı inşaatın 6'ncı katından düşen 22 yaşındaki Emre Sançar, hastanede hayatını kaybetti. Sançar'ın babasının da 13 yıl önce inşaattan düşme sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.

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Olay, dün Altınordu ilçesi Şahincili Mahallesi’nde meydana geldi. İnşaatın 6’ncı katında çalışan Emre Sançar, henüz bilinmeyen nedenle dengesini kaybederek düştü. Durumu fark eden mesai arkadaşları hemen 112 Acil'i aradı. Gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinden sonra Ordu Devlet Hastanesi’nde kaldıran Sançar, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Sançar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Sançar’ın babası Mehmet Sançar'ın da 2008 yılında Burdur’un Bucak ilçesinde çalıştığı inşaattan düşmesi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Emre Sançar’ın Samsun’un Ayvacık ilçesine bağlı Çarşıköy Mahallesi’ndeki aile kabristanlığında toprağa verileceği bildirildi.

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