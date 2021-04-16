Fransa'ya yakınlığıyla bilinen Africa Intelligence'ın iddiasına göre Fas Kraliyet Hava Kuvvetleri; 13 adet BAYKAR üretimi Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) sipariş verdi.

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Söz konusu gelişme, "Fas'ın, Cezayir'e karşı askeri güç dengesinde yerini daha da sağlamlaştıran eşi görülmemiş bir satın alma" olarak nitelendirildi.

Fas medyasında yer alan bilgilere göre; BAYKAR ile Fas arasında imzalanan anlaşmanın değeri 70 milyon dolar. Anlaşma kapsamında "13 adet SİHA, 4 adet yer kontrol istasyonu, simülasyon sistemi, İHA Operasyon Merkezi ve eğitim, lojistik ve teknik destek" sağlanacak.

SİHA alan 4. ülke olacak

Ortaya koyulan iddia doğrulanırsa, Fas, açık kaynak verilerine göre; Katar, Ukrayna ve Azerbaycan'ın ardından Bayraktar TB2 SİHA tedarik eden dördüncü ülke olacak.

Bayraktar TB2 SİHA, özellikle Dağlık Karabağ'da gerçekleştirilen savaşta, Ermeni Ordusu'na ciddi darbeler vurmuştu.

Bayraktar TB2'nin özellikleri

Bayraktar TB2, keşif ve istihbarat görevleri için orta irtifa-uzun havada kalış süresi sınıfına giren (MALE) insansız hava aracı. Üç yedekli aviyonik sistemleri ve sensör füzyon mimarisi ile tamamen otonom taksi, kalkış, iniş ve normal seyir kabiliyetine sahip. 300.000 saatten fazla uçan TB2, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 2014’ten bu yana aktif olarak hizmet ediyor.

Şu anda Türkiye ile beraber ihraç edildiği Katar, Ukrayna ve Azerbaycan'da toplam 160 adet Bayraktar S/İHA Platformu görev yapıyor. Bayraktar TB2, Türk havacılık tarihinde havada kalma (27 Saat 3 Dakika ) süresi ve irtifa (27 bin 30 feet) rekorunu kırdı. Bayraktar TB2 bu ölçekte ihraç edilen ilk hava aracı ünvanını da taşıyor.