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Adıyaman'da yediği çilek 8 yaşındaki çocuğun hayatına mal oldu

ADIYAMAN’da 8 yaşındaki otizmli Yunus Küçükkaya, yediği çileğin nefes borusunu tıkaması sonucu hayatını kaybetti.

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Olay, öğle saatlerinde, Mimar Sinan Mahallesi’ndeki özel rehabilitasyon merkezinde meydana geldi. Otizmli Yunus Küçükkaya'nın nefessiz kaldığını fark eden çalışanlar durumu sağlık görevlilerine bildirdi. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Küçükkaya, burada doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Hastanede yapılan incelemede Küçükkaya'nın yediği çileğin soluk borusunu tıkaması sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi. Küçükkaya’nın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konuldu.

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