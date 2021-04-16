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Galatasaray yönetimi acil toplandı! Sürpriz kararlar çıkabilir

Galatasaray yönetimi acil olarak TT Stadı'nda toplandı. Kriz durumu değerlendiriliyor. Toplantı sonucunda sürpriz kararlar çıkabilir.

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Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz'in futbol takımını hedef alan 'haysiyet ve şeref' sözlerinin arından futbol takımı idmanı boykot etmeye niyetlenmiş teknik direktör Fatih Terim olası krize engel olmuştu.

Galatasaray Kulübü, Milliyet gazetesinde yer alan "Partilere Ryan Donk'un yanı sıra Ryan Babel ve Ömer Bayram da katılıyordu" şeklindeki haberi yalanladı.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Galatasaray yönetimi acil olarak TT Stadı'nda toplandı. Kriz durumu değerlendiriliyor. Toplantı sonucunda sürpriz kararlar çıkabilir. Başkan Mustafa Cengiz, 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ve Başkan yardımcısı Yusuf Günay gündemdeki konuları masaya yatırıyor.

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