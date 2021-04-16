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İstanbul AVM kapanış saati güncellendi 2021 AVM çalışma saatleri

Artan koronavirüs vakalarının ardından yeni tedbir ve kısıtlamalar hayata geçti. İnsanların toplu halde bulunduğu AVM'lere de kısıtlama geldi. AVM çalışma saatlerine yeni güncelleme geldi. Peki İstanbul'da ve diğer illerde AVM çalışma saatleri açılış ve kapanış saatleri ne oldu?

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Yurt genelinde 60 bini geçen koronavirüs vakalarının ardından bir kısıtlama da AVM'lere geldi. AVM'lerin çalışma saatleri güncellendi. İstanbul'da AVM'lerin açılış saati 10.00-17.30 arası olacak. İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç AVM  kapanış saatleri hakkınsa son bilgiyi verdi. 

İstanbul AVM kapanış saati: 

İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, sosyal medya hesabından, yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Valimiz ile yapılan son görüşmede alınan bilgiye göre tüm mağaza ve dükkanların kapanma saati 17.30 olacaktır. Bu sayede mesai çıkışından sonra sokağa çıkış yasağı öncesi alışveriş için makul bir süre sağlanmıştır. Pandemiyi beraber yeneceğiz."

Avdagiç, bir önceki paylaşımında, "İstanbul Valimiz ile yaptığımız görüşmeler sonunda Valiliğimizin talepleri doğrultusunda; AVM ile cadde mağazalarının kapanma saati 17.00, semt dükkanlarının kapanma saati 17.30 olarak belirlenmiştir. Bu zor dönemde vakaları azaltmak için fedakarlık gerekiyor" demişti.

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