Altın yeni bir ralliye mi başlıyor ons altın kritik teknik seviyenin üzerinde

Altın fiyatları, ABD 10 yıl vadeli Hazine tahvili faizinin gerilemesi ve yatırımcıların ABD ve Çin’den gelen ekonomik verilere odaklanmasıyla kritik teknik seviye olan 1.765 doların üzerine çıktı.

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Altın son birkaç haftadır dar bir fiyat aralığında işlem görürken, cuma günü 50 günlük hareketli ortalamasının üzerine çıkarak kritik teknik seviyeyi aşmış oldu. Commerzbank analistleri, ons altın ancak 1.765 doların üzerinde kapanırsa yukarı yönlü bir eğilimin beklenebileceğine işaret ediyordu.

Ons altın 1778 dolara çıktı

Ons altın şu anda 1778 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Bloomberg HT'ye konuşan Saxo Bank Strateji Müdürü Ole Hansen, uzun vadeli altının yukarı çıkacağını düşündüğünü belirterek, şunları söyledi:

1765 seviyesi çok önemli. Bir kez kırılacak olursa yukarı yönlü ivme görebiliriz. Bir kaç ayda 100-150 dolar daha çıkılabilir"

Art arda ikinci haftayı da yükselişle kapatıyor

Altın fiyatları, ABD 10 yıl vadeli Hazine tahvili faizinin gerilemesi ve yatırımcıların ABD ve Çin’den gelen ekonomik verilere odaklanmasıyla art arda ikinci haftayı da yükselişle kapatmaya doğru ilerliyor.

ABD ve Çin’den gelen son verilere göre, her iki ülkede de tüketici harcamaları artarken ABD’de işletmelerin açılması, işe alımların artması ve yeni mali yardım çekleriyle Mart ayında perakende satışlar son 10 aydaki en hızlı yükselişini kaydetti.

Fed Başkanı Jerome Powell’ın bu haftaki genişlemeci para politikasına dair açıklamaları da altını destekleyen faktörler arasında yer alırken, iyi gelen ekonomik veriler ve ABD hisse piyasalarında yaşanan rekor hafif bir baskı oluşturdu.

Tahvil faizleri geriledi yatırımcı altına yöneldi

10 yıl vadeli ABD Hazine tahvili faizi, hafta içerisinde yüzde 1,70 seviyesine kadar yükseldikten sonra haftayı yüzde 1,57 seviyesinde kapatmaya doğru ilerlerken, Bloomberg Dolar Spot Endeksi ise hafta başından bu yana yüzde 0,6 geriledi.

Ons altın, geçen haftayı yüzde 0,86 yükselişle kapattıktan sonra bu haftayı da yüzde 1’den fazla yükselişle kapatarak arta arda iki haftayı da kazançla geçmeye doğru ilerliyor. Yılın ilk üç ayını da kayıpla kapatan ons altın, Nisan ayının başından bu yana yüzde 3,4 yükseliş kaydetti.

Haftaya 1.744 dolar civarında başalyan ons altın, 1.720 dolar seviyesine kadar çekildikten sonra perşembe günü sert bir yükseliş kaydederek 1.777 dolar seviyesine ulaştı.

Gram altın 460 TL'nin üzerinde

Hafta içi 460 TL’yi gören gram altın ise dolar/TL’deki düşüşü küresel altın fiyatlarındaki yükselişin dengelemesiyle hafta boyunca dar bir fiyat aralığında seyretti.

Dolar/TL hafta başından bu yana yüzde 1,73 düşüş kaydederken, küresel altın fiyatları yüzde 1,20 yükseldi. İki fiyat hareketinin arasında sıkışan gram altın, hafta için 451 TL seviyesine kadar geriledikten sonra 460 TL civarında haftayı kapatmaya doğru ilerliyor.