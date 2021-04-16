"Bu sene Tunceli, Elazığ ve Malatya'da tespit edildi"

Böceğin Kuzey Amerika ve Meksika kökenli bir zararlı olduğunu belirten Hemelog Prof. Dr. İnanç Özgen, "Sokucu emici ağız yapısına sahiptir. İstilacı bir türdür. İsmi Leptoglossus occidentalis’dir. 1999 yılında İtalya’dan Avrupa’ya giriş yapan bir zararlı. Daha sonra Avusturalya, Almanya, Hırvatistan, Sırbistan üzerinden İstanbul’a giriş yaptı, ülkemizde hızla yayılmaya başladı. Aynı yıllarda Kırklareli ve Edirne civarında görüldü. 2016 yılında Kayseri’ye kadar geldi. Ardından Elazığ’da ki varlığını saptamıştık. Bu tür hızla yayılıyor. Bu sene ilk defa Tunceli'nin Pertek ve Malatya'nın Kale ilçesinde yapmış olduğumuz çalışmada bu türün çam ağaçlarında yoğun bir şekilde görüldüğünü saptadık" dedi.