Avrupa’nın birçok takımını peşine takan Altay Bayındır, kariyer planlamasıyla ilgili net konuştu: Fenerbahçe formasıyla şampiyon olup, Avrupa’da mücadele etmek istiyorum. Burada işim bitmedi.

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Önceki gün 23 yaşını bitiren Fenerbahçe'nin milli file bekçisi Altay Bayındır, kariyer planlamasıyla ilgili Fanatik'e konuştu ve iddialı açıklamalar yaptı. Çok zor bir sezon geçirdiklerini dile getiren başarılı file bekçisi, “Pandemi şartlarında hepimiz limitlerimizi zorluyoruz. Takım olarak, taraftarlarımızın beklentilerine karşılık vermek için büyük çaba harcıyoruz. Onları üzdüğümüzün farkındayız ancak henüz lig bitmedi” dedi.

‘7’de 7’ye inanıyoruz’

Zirve takibini sonuna kadar sürdüreceklerini dile getiren Altay, “Emre Belözoğlu hocamızla birlikte Kadıköy kabusuna son verdik. Hep birlikte kalan 7 maça odaklandık. Hem ben hem de takım arkadaşlarım, kalan tüm mücadeleleri kazanacağımıza inanıyoruz. Sezonun bizim adımıza mutlu sonla biteceğine dair umudum yüksek” ifadelerini kullandı.

‘Uzun yıllar kalmak isterim’

Birçok Avrupa takımının peşinde olmasıyla ilgili de konuşan 23 yaşındaki kaleci, “Henüz bu formaya hizmetimi tamamlamadım. Hayalim uzun yıllar Fenerbahçe’de oynamak. En büyük hedefim ise bu forma altında şampiyonluk yaşayıp, Avrupa Kupaları’nda mücadele etmek. Başta EURO 2020 olmak üzere Fenerbahçe’yi Milli Takım’da en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Kısacası henüz buradaki işim bitmedi” yorumunu yaptı.