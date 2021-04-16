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Hasan Polatkan'ın Mutahhare Polatkan hayatını kaybetti

DEMOKRAT Parti hükümetlerinde 1950-1960 yılları arası bakan olarak görev yapan, 27 Mayıs darbesi ile tutuklanıp idam edilen Hasan Polatkan'ın eşi Mutahhare Polatkan (101), Antalya'nın Alanya ilçesinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Eşi Hasan Polatkan'ın idam edilmesinin ardından Alanya'nın Okurcalar Mahallesi'ne yerleşen ve burada yaşamını sürdüren Mutahhare Polatkan, bir süredir özel bir hastanede çoklu organ yetmezliğinden tedavi görüyordu. Polatkan, bu sabaha karşı hastanede hayatını kaybetti. Mutahhare Polatkan'nın cenazesi, yarın İstanbul'da saat 11.00'de Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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