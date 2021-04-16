BIST 1.410
DOLAR 8,07
EURO 9,67
ALTIN 461,46
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Ramazan'da umut var
ADV Kazancımız Allah için verdiğimizdir

Sudan çıkmayı başaramadı! Şanlıurfa'da genç feci şekilde can verdi

İhlas Haber Ajansı

ŞANLIURFA’da arkadaşlarıyla birlikte sulama kanalına giren genç, akıntıya kapılarak kayboldu. Genci bulmak için kanal hattında arama çalışması başlatıldı.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre olay, dün öğle saatlerinde Eyyübiye ilçesinde yer alan eski havaalanı yakınlarında yaşandı. İddiaya göre iki arkadaşıyla birlikte DSİ’ye ait sulama kanalına giren 15 yaşındaki İsmail Demircan akıntıya kapıldı. Arkadaşlarının tüm çabalarına rağmen sudan çıkmayı başaramayan Demircan, kısa süre sonra gözden kayboldu. Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. Sualtı dalgıç polisleri kanalda arama çalışmalarını sürdürüyor. Gencin yakınlarının kanalın kenarındaki bekleyişi ise devam ediyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Askerde gördü Sakarya'da hobi olarak başladı! Paraya para demiyor Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Aziz Yıldırım yaptı Ali Koç sattı! Fenerbahçe’den 40 milyon TL’lik gelir
Fatih Karagümrük'te Emre Çolak'la yollar ayrıldı
Bakan Murat Kurum'dan 'Yassıca Adalar'ı açıklaması
Tokat Havalimanı kargo bölümüyle dünyaya hitap edecek
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’ndan Erdoğan'a ‘Kısa Çalışma Ödeneği’ çağrısı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çavuşoğlu, Yunan bakana haddini bildirdi
İzmir'de korkunç cinayet 15 yıl sonra ortaya çıktı itiraf etti: Zorla...
Ziraat Bankası çalışma saatleri güncellendi 2021 kaçta kapanıyor?
Evlat nöbeti 592. gününde! Aileler: HDP'nin ipini pazara çıkaracağız
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tabuta sığmayan şehidin seccadesinde namaz kıldı
Yorumlar