Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çavuşoğlu, Yunan bakana haddini bildirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı sonrası soruları yanıtladı. Erdoğan, Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın provokasyonu için "Haddinin bildirilmesi gerekiyordu, biz de bildirdik" ifadelerini kullandı. KKTC'nin Kur'an Kursu kararına da sert çıkan Erdoğan, "KKTC Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın laikliği öğrenmesi lazım." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı sonrası soruları yanıtladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Yunan Dışişleri Bakanı Dandias arasındaki söz düellosuna ilişkin konuşan Erdoğan, "Dışişleri Bakanımız, Dendias'ın bu davranışları karşısında haddini bildirdi. Daha yumuşak olamazdı." dedi.

Kanal İstanbul Projesi ile ilgili de Erdoğan "Kanal üzerinden geçecek köprülerden bir tanesinin adımını inşallah Haziran'da atacağız" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti:

Çavuşoğlu-Dendias arasındaki söz düellosu

- Öncesinde ben görüşmüştüm. Görüşmemizde gayet sıcak hava içerisinde görüşme yaptık fakat Dışişleri Bakanımızla yaptıkları görüşmede iş farklı zemine kaydı.

- Dışişleri Bakanımız Dendias'ın bu davranışları karşısında haddini bildirdi. Daha yumuşak olamazdı. Gereken yaklaşımı yapmak suretiyle işi bitirmiş oldular. Bunu doğru bulmuyoruz.

- Sayın Patrikle görüşmeleriniz oldu bunlar bizim için olumlu yaklaşımlar. Bizim 150 bin soydaşımıza Yunanistan’da gerekli ilgi göstermiyorsunuz. Baş müftüyü kendiniz atıyorsunuz. Sizin buna Lozan’a göre hakkınız yok.

-Şimdi Sensinot meclisi patriği seçiyor. Müftüyü de bizim oradaki imamlarımızın müftülerin seçmesi gerekiyor. Kendi din adamıymış gibi atama yapmak istiyorlar. Bunun düzelmesi gerekiyor. Hiçbir netice alamadık. Bunlarda maalesef öyle bir hava yok.

Patates-soğan dağıtım tartışması

-Toprak Mahsülleri Ofisimle telefon görüşmesi yaptım. Çeltik çiftçimizin elinde kalmasın dedim. Patates ve soğan konusunda da onu da alacağız. Valilerimiz kanalı ile Türkiye'ye Ramazan öncesi hibe olarak dağıtacağız. Çeltik hibe olarak dağıtılmadı. Kararı bu şekilde verdi ama bay Kemal rahatsız oldu. Alıştık artık. Biz işimizi biliyoruz. Bunların yalanlarını duymadan yolumuza devam ediyoruz.

Kanal İstanbul

-Muhalefetin işi gücü bu ülkede hayırlı bir işi yaptırmamak. İlk kanal üzerinden geçecek köprülerin adımını atalım istiyoruz. Planlanan 6 köprü... İlk kanal üzerinden geçecek köprülerden birinin temelini haziran ayında atalım istiyoruz. İlk köprünün yapımına başlayacağız.

KKTC'nin Kur'an Kursu kararı

-KKTC Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın laikliği öğrenmesi lazım. Türkiye'de din eğitim öğretimi noktasında bu tür şeyler çözülmüştür. Kuzey Kıbrıs, Fransa değildir. Anayasa Mahkemesi Başkanı yanlışından dönmelidir. Bizim atacağımız adımlar farklı olacaktır. Süreci takip ediyorum.

İsrail'den Gazze'ye saldırı

-İsrail yönetimi huylarından vazgeçmiyor. İsrail'in İslam'a olan düşmanlığı yakından takip edilsin istiyoruz.