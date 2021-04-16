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Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias’ın saldırgan tutumunun arkasından 'Miçotakis'in talimatı' çıktı

Demirören Haber Ajansı

YUNANİSTAN Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısındaki saldırgan tutumunun arkasından Miçotakis çıktı. Ethnos gazetesi Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in kendisine özel olarak "kışkırtma" talimatı verdiğini yazdı.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, dün Ankarayı ziyaret eden Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile birlikte, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda düzenlediği ortak basın toplantısı gündem oldu. Dendias'ın Türkiye'yi Yunanistan'ın egemenlik haklarını ihlal etmekle suçlamasının ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu söz alarak, Yunan Bakan'a sert sözlerle tepki gösterdi.

Saldırgan tutumun arkasındaki isim Miçotakis

Yunan medyasından Ethnos gazetesi  Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın Ankara'daki saldırgan tutumunun detaylarını yazdı. Gazete haberinde, Dendias'ın Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile sürekli istişare halinde olduğunu ve Miçotakis'in kendisine özel olarak 'kışkırtma' talimatı verdiğini aktardı.Gazete haberinde, Miçotakis'ten talimat alan Yunan Bakan Dendias'ın kışkırtıldığında, uygun şekilde yanıt vermesi için açık bir emir aldığını da yazdı.  

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