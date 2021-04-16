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Kısıtlamada yakalanların bahaneleri 'yok artık' dedirtti

Düzce'de "Ev eşyası taşıyoruz", "Markete gidiyorum" diyerek korona virüs tedbirleri kapsamında hafta içi sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere para cezası kesildi.

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Çok yüksek riskli iller arasında bulunan Düzce’de vaka sayılarında yüzde 150 oranındaki artışın ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde muhtelif noktalarda denetimler devam ediyor. Şehrin önemli geçiş güzergahlarında onlarca polis ve bekçiler tarafından kısıtlama denetimi gerçekleştirildi.

Denetimlerde kısıtlamada vatandaşların izinli olup olmadıkları kontrol edilirken, izinli olmayanlara da cezai işlem uygulandı. Atatürk Bulvarı üzerinde Gece Kartallarının gerçekleştirdiği uygulama esnasında kamyonet içerisinde bulunan 3 kişi ev eşyası taşıdıklarını belirtti. Sokağa çıkma izinleri olmadığı tespit edilen 3 kişiye Düzce il Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca cezai işlem uygulandı.

Ayrıca güzergah üzerinde yapılan kontrollerde evinin yakınındaki marketin kapalı olduğunu benzin istasyonuna giderek market alışverişi yapmak istediğini belirten 2 kişide cezadan kurtulamadı. Atatürk Bulvarı üzerinde yapılan kontrollerde kısıtlama kurallarına uymadıkları tespit edilen 9 kişiye toplamda 31 bin 221 lira para cezası uygulandı.

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