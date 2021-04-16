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Afyonkarahisar'da yola kan sızdıran kamyonet, polisi harekete geçirdi

AFYONKARAHİSAR'da park halindeki kamyonetten yola kan sızdığı ihbarı polisi harekete geçirdi. Olay yerine gelen ekipler aracın sahibini bulup kamyonetin kapısını açınca gerçek ortaya çıktı. Araçtan yola sızan kanın köpek maması için toplanan sakatat olduğu belirlendi.

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Olay, Erenler mahallesi 2751 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 LB 8748 plakalı park halindeki kamyonetten sokağa kan aktığını gören vatandaşlar polisi arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, ekipler hemen aracı incelemeye başlayıp ardından kamyonetin sahibine ulaşmak için çalışma başlattı.

Ardından aracın sahibini belirleyen ekipler aracının başına çağırdı. Kamyonetinin başına gelen H.Y.’ye polis kapıları açtırdığında ise gerçek ortaya çıktı. H.Y.’nin çevre kentlerden sakatat toplayarak Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi’nde köpek maması yapan bir fabrikaya getirdiği ve gece geç saatlerde kente geldiği için aracını park ettiği yerdeki bir apartta kaldığını ve sabah kadarda kamyonette şoklanan sakatatın buzlarının çözülmesi üzerine kanın sokağa aktığı öğrenildi.

Ceza kesildi
Olayın ardından herkes rahat bir nefes alırken, kamyonetin sahibi H.Y.’ye olay yerine gelen zabıta ekipleri tarafından çevreye kirlettiği gerekçesi ile Kabahatler Kanununa göre cezai işlem uygulandı.

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