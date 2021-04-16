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Son dakika Mayıs celbi ve sevk tarihleri açıklandı! Askerlik yeri sorgulama nasıl yapılır?

Milli Savunma Bakanlığı'ndan binlerce askerlik yükümlüsü vatandaşı ilgilendiren son dakika haberi geldi. MSB tarafından yapılan açıklama ile, Nisan, Mayıs, Haziran 2021 Döneminde Sevke Tabi Yedek Subay, Yedek Astsubay Adayları ile Erbaş/Erlerin Sınıflandırma Sonuçları e-Devlet ve Askerlik Şubesi Başkanlıklarından duyuruldu.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeralma Genel Müdürlüğü, Mayıs 2021 askerlik yerleri başvuru sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık, yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri gibi tüm detayların e-devlet sistemi üzerinden erişime açıldığını duyurdu.

Duyuruyu resmi Twitter hesabından da yayınlayan MSB, ayrıntılara ulaşılabilmesi adına bir bağlantı paylaştı.

Mayıs celbi açıklaması
MSB'nin yaptığı açıklamada, "Nisan/Mayıs/Haziran 2021 Döneminde Sevke Tabi Yedek Subay, Yedek Astsubay Adayları ile Erbaş/Erlerin Sınıflandırma Sonuçları e-Devlet ve Askerlik Şubesi Başkanlıklarından açıklanmıştır." ifadelerine yer verildi.

MSB'nin yayınladığı bilgilendirme linki için tıklayınız.

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