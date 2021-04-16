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İstanbul'da AVM'ler ve mağazaların kapanış saati değişti

İSTANBUL Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul’daki AVM ve cadde mağazalarının kapanış saatine ilişkin açıklama yaptı. Avdagiç "İstanbul Valimiz ile yapılan son görüşmede alınan bilgiye göre tüm mağaza ve dükkanların kapanma saati 17.30 olacaktır" dedi.

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Pandemi nedeniyle alınan yeni kısıtlama kararlarının ardından AVM ve mağazaların kapanış saatleri de değişti. İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Valimiz ile yapılan son görüşmede alınan bilgiye göre tüm mağaza ve dükkanların kapanma saati 17.30 olacaktır. Bu sayede mesai çıkışından sonra sokağa çıkış yasağı öncesi alışveriş için makul bir süre sağlanmıştır. Pandemiyi beraber yeneceğiz."  

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