TBMM Genel Kurulu'nda yüzde 20 seviyesinde olan Kurumlar Vergisi'nin 2021'de yüzde 25'e yükseltip, 2022'de yüzde 23 olarak belirleyen ve ücretsiz izin desteğinden yararlanacak sektörleri genişleten kanun kabul edildi.

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TBMM Genel Kurulu'nda yüzde 20 seviyesinde olan Kurumlar Vergisi'nin 2021'de yüzde 25'e yükseltip, 2022'de yüzde 23 olarak belirleyen ve ücretsiz izin desteğinden yararlanacak sektörleri genişleten kanun kabul edildi. Kurumlar vergisi 2017'de yapılan yasa değişikliği ile 2018-2020 yılları için yüzde 20'den yüzde 22'ye çıkarılmıştı. 2021 için ise tekrar yüzde 20 uygulanacaktı.

1 Ocak 2021'den itibaren geçerli kazançlar için uygulanacak

Dün kabul edilen yasa ile yüzde 20 olan kurumlar vergisi oranı 2021 yılı kurum kazançları için yüzde 25, 2022 yılı kurum kazançları için ise yüzde 23 oranında uygulanacak. Bu madde, 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak ve 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

Ücretsiz izne ayrılanlara günlük 50 lira ödeme

Yasaya göre, yiyecek ve içecek sektöründe faaliyet gösteren iş yerlerinin yanı sıra internet kafe, spor, eğlence, eğitim kursları, yüzme kulüpleri, form tutma ve vücut geliştirme salonları, bilardo salonları, eğlence parkları, lunaparklar, düğün, balo ve kokteyl salonları, oyun makinelerinin işletilmesi, güzellik merkezleri, hamam, sauna, kaplıca sektörlerinde faaliyet gösteren iş yerlerinde, 2021 yılı Mart ayında hizmet akdi bulunan ve ücretsiz izne ayrılan çalışanlardan halihazırda uygulanmakta olan nakdi ücret desteğinden faydalanmayanlara, 2021 yılı Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin olarak, ücretsiz izne ayrıldıkları dönem için, günlük 50 lira ödeme yapılacak.

Nisan ve Mayıs'ta bin 500'er lira ödeme

Söz konusu sektörler için düzenleme, Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin sosyal güvenlik primlerinin İşsizlik Fonu'ndan karşılanması ve yine bu sektörde çalışıp Nisan ve Mayıs aylarında aylıksız izne ayrılanlara bin 500 lira ödeme yapılması anlamına geliyor. Halihazırda nakdi ücret desteği alan kişiler için de destek tutarı 50 liraya çıkarılıyor.

Muhafazası tehlikeli ürünlere pazarlık usulüyle satış imkanı

Torba yasada tarımsal kredi borçlarının yapılandırılmasını, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'a tabi olan kamu kurum ve kuruluşlarına, muhafazası tehlikeli veya masraflı olan menkul malların da pazarlık usulüyle satış imkanı tanınmasını da içeriyor.

Alkollü içkiler ve tütün için yeni vergilendirme sistemi

Yasa ile Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklikle, tütün ürünleri, alkollü içecekler, sade ve meyveli gazozlar, meyve suları gibi ürünlerin yer aldığı III sayılı cetveldeki malların komisyoncular vasıtasıyla veya konsinasyon suretiyle satışında imalatçı tarafından bu malların komisyoncuya veya konsinyi işletmelere verildiği anda vergilendirilecek.