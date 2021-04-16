Burak Sergen oğlunun annesi kimdir? Burak Sergen ilk eşi kimdir?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinde rol alan Burak Sergen koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma alındı. Solunum güçlüğü çeken 60 yaşındaki oyuncunun hayatı merak edildi. Peki aralarında 28 yaş fark olan Burak Sergen'in nişanlısı Nihan Ünsal kimdir, Burak Sergen'in eşi ve çocuğu kimdir?

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Sadakatsiz dizisi ile ekranlarda fırtınalar estiren başarılı oyuncu Burak Sergen evinde fenalaştı ve hastaneye kaldırıldı. Koronavirüs testi pozitif çıkan Burak Sergen'in yoğun bakıma alındığı açıklandı. Bu haberinde ardından Toprak Sergen'in de ağabeyi olan Burak Sergen'in hayatı merak konusu oldu. 60 yaşında olan Burak Sergen bir evlilik yaptı, ilk eşi Işıl Sergen'den 2018 yılında boşanan Burak Sergen'in Cansın adında bir oğlu var. 2019 yaşında kendisinden 28 yaş küçük Nihan Ünsal ile nişanlanan oyuncu hakkında merak edilenler...

Burak Sergen'in sosyal medya hesabından ise ünlü oyuncunun sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı. Burak Sergen'in yoğun bakımda tedavi altına alındığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Burak Bey'in iki Covid testi de negatif çıkmıştır. Kendisi akciğerlerinde enfeksiyon olduğundan ve solunum güçlüğünden dolayı yoğun bakımda gözetim altındadır. Lütfen hassasiyet gösterip yanlış haberler paylaşmayınız. Dualarını eksik etmeyin. Sevgiler"

Burak Sergen kimdir: Burak Reis Sergen, 9 Şubat 1961 tarihinde dünyaya geldi. Sanatçı Semih Sergen'in oğlu ve kendisi gibi oyuncu olan Toprak Sergen'in ağabeyidir. 1984 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olduktan sonra staj görevini Bursa Devlet Tiyatrosu'nda yaptı. Staj sonrası, Ankara Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Hâlen Devlet Tiyatroları'ndaki görevine devam etmektedir. Devlet Tiyatroları'ndaki sanatçılık görevinin yanı sıra Ankara Devlet Tiyatrosu Müdür Yardımcılığı ve Müdürlüğünü yaptı. Konya Selçuk Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda öğretim görevlisi olarak çalıştı. Ayrıca, televizyon ve sinema filmlerinde oynadı. Sergen, Devlet Tiyatroları'ndaki görevinin yanı sıra, Tiyatrokare, Tiyatro Baykuş gibi özel tiyatrolarda da yönetmen ve oyuncu olarak çalışmalar yaptı.

Nihan Ünsal kimdir: Özel bir akademide spikerlik ve sunuculuk eğitimi alan Nihan Ünsal, İzmir Göztepe'de yaşamaktadır. Nihan Ünsal, 11 Şubat 2019 tarihinde ünlü oyuncu Burak Sergen ile nişanlandı.