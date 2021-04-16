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Kocaeli'de eve gelince babasını korkunç halde buldu! Kanlar içinde...

İhlas Haber Ajansı

KOCAELİ'de 85 yaşındaki şahıs, eve hayvanları beslemeye gelen oğlu tarafından bantla elleri bağlanarak öldürülmüş halde bulundu.

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Olay, sabah saatlerinde Kartepe Köseköy Mahallesi Hamamlı Sokak’ta meydana geldi. Edinilen biligiye göre Hamam Sokak’taki evinde tek başına yaşayan 85 yaşındaki Halil İbrahim Topal’ın oğlu, hayvanları beslemek için babasının evine gitti. Evin kapısını açınca babası Halil İbrahim Topal’ı elleri bantla bağlı ve kanlar içinde yerde gören oğlu, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede Topal’ın hayatını kaybettiği belirlendi. İlk belirlemelere göre bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenen Topal’ın evine sevk edilen Kocaeli Emniyeti İzmit Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri, evde incelemelerini sürdürüyor.

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