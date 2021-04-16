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Kahramanmaraş'ta korkunç kaza! Otomobil hurdaya döndü

KAHRAMANMARAŞ'ta meydana gelen trafik kazasında ağaca çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

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Kaza, Dulkadiroğlu İlçesi Doğu Çevre Yolu’nda meydana geldi. Ahmet Temiz idaresindeki 43 U 1954 plakalı otomobil, seyir halindeyken direksiyon hakimiyeti kaybederek orta refüjdeki ağaca çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücüye müdahale ederek hastaneye kaldırdı. Otomobil sürücüsüne hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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