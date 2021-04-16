UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş maçında Çekya ekibi Slavia Prag ile Arsenal maçı öncesi "Irkçılığa karşı diz çök" organizasyonu gerçekleşirken, ev sahibi ekibin oyuncularının ayakta durması tepki çekti.

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UEFA Avrupa Ligi'nde Slavia Prag ile Arsenal maçı öncesi geceye damga vuran bir olay yaşandı. Türk hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği karşılaşma öncesi "Irkçılığa karşı diz çök" organizasyonuna Praglı oyuncular katılmadı. Cüneyt Çakır'ın da eşlik ettiği organizasyona Çekya ekibinin oyuncularının katılmaması Arsenalli oyuncuların tepkisine neden oldu.

Sebebi anlaşıldı

Buna gerekçe olarak S.Prag'lı futbolcu Ondrej Kudela'ya, Rangers'lı Kamara'ya ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle 10 maç ceza verilmesi gösterildi.







Geçtiğimiz gün UEFA, Rangers'ta forma giyen Glen Kamara'ya ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle Slavia Praglı oyuncu Ondrej Kudela'ya 10 maç men cezası vermişti.

Yarı final eşleşmeleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş karşılaşmaları dün akşam oynandı. İlk maçta sahasında rakibiyle 1-1 berabere kalan Arsenal, deplasmanda Slavia Prag'ı 4-0 mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı. Manchester United, Granada'yı 2-0, Villarreal, Dinamo Zagreb'i 2-1 yenerek turlarken, Roma ise deplasmanda 2-1 mağlup ettiği Ajax ile sahasında 1-1 berabere kalarak yarı biletini alan takım oldu.

Aynısını Marsilya yapmıştı

Şampiyonlar Ligi'nde sezon başında oynanan Marsilya-Manchester City karşılaşması öncesinde, İngiliz ekibi oyuncularının ırkçılığı protesto için diz çökmesine karşın Fransız takımının buna seyirci kalması eleştirileri de beraberinde getirmişti. Manchester City’li oyuncular ve karşılaşmanın hakemi diz çökere ırkçılığı protesto ederken, Marsilyalı futbolcular orta sahadaki dairede tek sıra halinde ayakta durmuştu.