UEFA Avrupa Ligi'nde Roma, 2-1 kazandığı maçın rövanşında Ajax ile 1-1 berabere kaldı ve yarı final biletini aldı. Manchester United ise sahasında Granada'yı 1-0 yenerek tur atladı.

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UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final gecesinde rövanş maçları oynandı.

Roma ve Ajax, kozlarını İtalya'nın başkentinde paylaştı. İlk maçı Hollanda'da 2-1 kazanan Roma, rakibi ile evinde 1-1 berabere kalarak yarı final biletini aldı.

Ajax, Brian Brobbey'nin 49. dakikada 1-0 öne geçti. Roma'nın cevabı 72. dakikada Dzeko ile geldi.

Bir diğer çeyrek final eşleşmesinde ise Manchester United, İngiltere'de Granada ile karşılaştı. İspanya'daki maçı da 2-0 kazanan ManU, Old Trafford'da da aynı skorla kazanarak yarı finale yükseldi. Kırmızı Şeytanlar'a galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Cavani ve 90. dakikada Vallejo kendi kalesine attı.

Ajax'ı eleyen Roma ile Granada'yı eleyen Manchester United, Avrupa Ligi yari finalinde eşleşti. Yarı finalin ilk ayağı 29 Nisan, rövanşları 6 Mayıs'ta yapılacak.