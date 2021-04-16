Yeni Şafak yazarı Hasan Öztürk, bugünkü yazısında, Cumhurbaşkanı seçimlerinde İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in Millet İttifakı'nın çatı adayı olabileceğini öne sürdü.

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Hasan Öztürk, muhalefetin son günlerde erken seçim ve Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda yaptığı açıklamalarla ilgili bir köşe yazısı kaleme aldı.

Öztürk, Yenişafak'taki bugünkü yazısında “Çatı aday Akşener mi? Yoksa herkes kendi adayıyla mı seçime girecek?” diye sordu ve İYİ Parti lideri Meral Akşener’e yönelik olarak şunları yazdı:

Erken seçim diye yeri göğü inletirken aslında 2023’e hazırlandığınız ortaya çıktı. Peki, Cumhurbaşkanlığı seçiminde her parti kendi adayı ile mi seçime girecek yoka çatı aday mı çıkarılacak?

Şayet çatı aday projesi için anlaşırsanız çatı aday kim olacak?

Kılıçdaroğlu’nun kendi adaylığını zikretmesinin altında Ankara ve İstanbul Belediye Başkanlarının “kafa göstermesi” mi etkili oldu?

Kılıçdaroğlu’nun adaylığına destek vererek siz de bu iki ismin önünü kesmek mi istediniz?

Yoksa muhalefetin baştan bu yana akıl hocalığını yapan Hakan Bayrakçı sizi ikna mı etti? “Birinci turda herkes kendi adayını çıkartsın. Seçim ikinci tura kalsın. İkinci turda ortak aday kazanır” tezi sizi heyecanlandırıyor mu?

Sahi Meral Hanım, Selahattin Demirtaş’ın size yönelik “Faşistler” ve “İyi Parti’de faşizan tutum var” sözlerine cevap vermemenizin nedenlerinden biri de bu mu?

Merak içindeyiz.

Yanılıyor muyum?