Anadolu Ajansı'ndan gönderilen Şenol Kazancı'nın yeni görevi belli oldu
Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü görevinden alınan Şenol Kazancı, Turkcell Yönetim Kurulu’na getirildi.Abone ol
31 Mart yerel seçiminde tartışmalara sebep olacak kararlar alan ve seçim sonuçlarını yaklaşık 15 saat boyunca yayınlamayan Anadolu Ajansı Genel Müdürü Şenol Kazancı, geçtiğimiz günlerde görevinden alınmıştı. Kazancı’nın yerine de Serdar Karagöz getirilmişti.
Yeni görevi
Anadolu Ajansı’ndan ayrılan Kazancı’nın yeni görevi belli oldu.
Turkcell Olağan Kurulu toplantısında alınan kararla Şenol Kazancı, Yönetim Kurulu üyesi olarak 3 sene boyunca göreve getirildi.