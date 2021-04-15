Şevket Çoruh koronavirüse yakalandı

Ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Şevket Çoruh, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını açıkladı

Abone ol

Dümbüllü'nün kavuğunun 6'ncı sahibi Şevket Çoruh, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını duyurdu.

Çoruh, paylaşımında, "Ah be pozitif bir sen eksiktin. Üzgünüm çok. Sağlık olsun" ifadesini kullandı.

8 Mart'ta hayatını kaybeden Rasim Öztekin, geleneksel Türk tiyatrosunun en önemli simgelerinden biri olan Dümbüllü kavuğunu sağlık sorunları nedeniyle Şevket Çoruh'a devretmişti.