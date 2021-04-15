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Bakan Koca: Gece saat 24’e kadar aşı randevusu verilmektedir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Hastanelerimizde gece saat 24’e kadar aşı randevusu verilmektedir” dedi.

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Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Son iki günde, açılan aşı kapasitesinin çok az bir bölümüne randevu alındı. Hastanelerimizde gece saat 24’e kadar aşı randevusu verilmektedir. Gündüz vakit bulamayanlar için iftardan sonra aşı olma imkanı var. En önemli silahımız aşı. Sıranız gelmişse vakit geçirmeden aşı olun” ifadelerine yer verdi.

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