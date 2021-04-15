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Beşiktaş-Abdullah Avcı davasında karar çıktı!

TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Abdullah Avcı'ya 17.340.000 TL fesih tazminatı ödemesine karar verdi.

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TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Abdullah Avcı'ya 17.340.000 TL fesih tazminatı ile birlikte, 520.200 TL yargılama giderini ödemesi yönünde karar verdi.

Beşiktaş'tan açıklama geldi:

"Şirketimiz bugün tebliğ edilen Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Kararı'na göre, Futbol A Takımımız eski Teknik Direktörü Sn. Abdullah Mucip Avcı tarafından açılan feshin haksızlığının tespiti ve mahrum kaldığı fesih tazminatı ile yargılama giderinin Şirketimizden tahsili konusunda, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından; yapılan feshin haksızlığının tespitine, dava kabulü ile 17.340.000 TL fesih tazminatının fesih tarihi olan 29.01.2020 tarihinden itibaren fiili ödeme tarihine kadar işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan (Şirketimiz) alınarak davacıya verilmesine ve 520.200 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine Tahkim Kurulu'na müracaat yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.

Anılan karara ilişkin olarak Şirketimizce Tahkim Kurulu müracaatı dahil olmak üzere tüm yasal haklarımızın kullanacağımızı kamuoyunun bilgilerine sunarız."

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