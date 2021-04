Netflix Türkiye için senaryosunu Ece Yörenç’in yazdığı ancak içerdiği eşcinsel karakter sebebiyle çekimi iptal edilen dizi İspanya’da çekilecek.

Netflix, İspanya’da gerçekleştirdiği bir etkinlikte If Only dizisinin bir İspanyol Netflix orijinal dizisi olarak hayata geçirileceğini duyurdu. Dizinin Türk ve İspanyol yaratıcıları, Ece Yörenç ve Irma Correa, birlikte Variety’e verdikleri röportajda bu heyecan verici projenin ilk detaylarını paylaştı.



Ece Yörenç tarafından yaratılan ve Irma Correa tarafından ekrana adapte edilecek dizinin başrolünde Megan Montaner yer alıyor. Dizinin yapımcılığını ise İspanya’dan Boomerang TV üstlenecek. If Only, Türk bir yaratıcının hikayesinin ilk kez Netflix aracılığıyla, başka bir ülkenin orijinal yapımı olma özelliğini taşıyor. Çekimleri 2021’de başlayacak dizinin yayın tarihi ise henüz netleşmedi. Dizinin Türkiye'de çekilmesi planlanırken İspanya'ya çekilmesi kararına eşcinsel karakterin neden olduğu ortaya çıktı.