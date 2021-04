Camdaki Kız konusu dizideki Nalan neden korse giyiyor?

Kanal D ekranlarının yeni dizisi Camdaki Kız konusu ile merak ediliyor. Psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu'nun gerçek hayattan esinlenen kitabı Camdaki Kız'dan uyarlanan dizinin konusu merak ediliyor. Nalan ile Hayri'nin hikayesinin anlatıldığı dizinin oyuncuları ve Camdaki Kız kitap özeti haberimizde.

Son günlerde ekranlarda rekor kıran bir çok dizinin senaryosunu yazan ve gerçek hayattan uyarlanan dizileri ile adından söz ettiren Psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu'nun son bombası Kanal D'de yayınlanan Camdaki Kız oldu. Hiç kimseden görmediği sevgiyi şoförü Hayri'den gören Nalan'ın hikayesinin anlatıldığı dizi Camdaki Kız hakkında merak edilenleri araştırdık. İşte Camdaki Kız dizisi oyuncuları, konusu ve kitap özeti...

Camdaki Kız dizisi Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlamadır ve kitap tanıtımında; ''Nalan, hiç kimseden görmediği sevgi, ilgi ve alakayı Hayri’den görecektir. Bu esnada kocasından da boşanmıştır. Hayri ile yedi yıl boyunca süren bir ilişki yaşayacaktır. Ancak bahtsız kaderi Nalan’ın peşini burada da bırakmaz. Peki, Nalan mutlu olabilecek midir? Dahası, insanın kaderini değiştirmek elinde midir? İşte tüm bu soruların cevaplarını Nalan, yaşadığı bunalımlar nedeniyle gittiği klinikte, doktoru ile birlikte arayacak ve geçmişi ile ilgili bilinmeyen detayların da sırları böylece aralanacaktır.'' ifadeleri yer almaktadır.

Camdaki Kız uyarlama mı?

Camdaki Kız Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlamadır. Camdaki Kız kitabında gerçek hayat hikayesi anlatılmaktadır. Bir psikiyatrist olan Gülseren Budayıcıoğlu, hastalarından deneyimlediği yaşamlara yer verdiği romanlarını okuyucu ile buluşturmaya devam ediyor. Bunlardan biri olan Camdaki Kız kitabı da hikayesiyle, sizi alıp derin düşüncelere daldıracak türden bir roman. Çocuklukta yaşanılan her bir olayın, geleceğimizde ne gibi izler bırakacağını mükemmel bir dil ile anlatan usta yazar, engin bilgi ve tecrübelerini bizler ile paylaşıyor. Siz de sevginin gücünün, hayatta hep başka kapıları aralayabileceğini düşünüyor ve kaderinizi yeni baştan yazmak istiyorsanız, baş ucu kitabı niteliğindeki bu esere mutlaka sahip olmalısınız.

Camdaki Kız konusu ne?

Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olmuştur.

Nalan, Türkiye’nin en büyük oteller zinciri Koroğlu’nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğlu’yla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.

Burcu Biricik- Nalan

Emekli vali olan babası Adil ve emekli edebiyat öğretmeni olan Feride’nin tek çocuğudur. Sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olmuştur. Şimdi de Türkiye’nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu’nun şirketinde mimar olarak çalışmaktadır. Sıcakkanlı, sevgi dolu, vicdanlı, çalışkan ve yumuşak huyludur. Başta annesi ve babası olmak üzere herkese karşı saygılıdır. Kurallara uyar ve asla aşırıya kaçmaz. Hayatını annesinin yönettiği biçimde yaşamaya alışkındır.

Feyyaz Şerifoğlu- Sedat

Koroğlu ailesinin küçük oğludur. Babası tarafından “bir baltaya sap olamamakla” suçlanır. Annesi onu el bebek gül bebek büyüttüğü için rahata alışkındır, şımarıktır. Ama özünde sevgi dolu, kalbi kırık bir çocuktur. Babasına kendisini nasıl kanıtlayacağını bilememektedir. Babası tarafından evliliğe zorlanır ve kader karşısına Nalan’ı çıkarır.

Devrim Yakut- Gülcihan

Gülcihan, Rafet Koroğlu’nun karısıdır. Büyük bir aşiret reisinin kızı olduğu için kendine çok güvenen, güçlü bir kadınken Rafet’le olan evliliğinde zamanla pasif, Rafet’ten korkan, başarısızlık hissiyle mücadele etmek zorunda kalan bir kadına dönüşmüştür. En kıymetlisi oğlu Sedat’tır. Sedat’ı çocukluğundan beri el bebek gül bebek yetiştirmiş ama ortaya çıkan sonuç karşısında hep Rafet tarafından beğenilmediği için, yine kendini suçlu hissetmektedir.

Nur Sürer- Feride

Nalan’ın annesidir. Aristokrat bir aileden gelir ve emekli edebiyat öğretmenidir. Çok kitap okur, bitkilere düşkündür. Her şeyin organik olanını tercih eder, sağlıklı olmak onun için bir takıntıdır. Çok titiz bir kadındır. Evde fazla eşya sevmez. Her şey yerli yerinde olsun ister. Ailesine oldukça düşkündür. Her şeyi kontrol etmeyi sever. Kontrolü dışında bir durum yaşanırsa, sert tepkiler verir. Sevgisi de, öfkesi de güçlüdür. Geçmişte yaşadığı, sır gibi sakladığı bir travması vardır. Bu travmanın acısını, en çok Nalan’a çektirir.

Selma Ergeç- Selen

Selen, Rafet Koroğlu’nun kızıdır. Zeki, çalışkan, cevval bir kadındır. Rafet’in iş yerindeki sağ koludur, eli ayağıdır. Tatlı dillidir. Hayatı Koroğlu ailesinin açıklarını kapatmak ve diğer insanlarla ve şirketlerle olan ilişkilerini düzenlemekle geçmektedir. Selen’in insan ilişkileri çok iyidir, evde sorun yaşadığı kimse yoktur. Neşeli, güler yüzlü bir kadındır, her türlü koşulda neşelenecek, iyi tarafından bakacak bir şeyler bulur.

Nihal Menzil- Hafize

Feride ve Adil’in evlerinde çalışan yardımcılarıdır. Nalan’ın doğduğu günden beri bakıcısıdır. Feride’nin sözünden çıkmaz. Adil’e ise büyük bir sevgi duyar. Kendini Nalan’a adamıştır ve bundan dolayı mutludur. Nalan’ın daha mutlu yaşayabileceği bir evlilik yapması en büyük hayalidir. Ailenin karanlık geçmişindeki sırrı bilen üçüncü kişidir.

Merve Polat- Billur

Nalan’ın en yakın arkadaşıdır. Yakın olmalarının sebebi, birbirlerinin tam olarak zıddı olmalarıdır. Nalan, kendini Billur’un yanında iyi ve rahat hisseder. Billur için bu hayatta imkansız diye bir şey yoktur. Dünyanın dayattığı tüm kalıpları rahatça sorgulayabilen, açık fikirli biridir. Kendine her zaman çok özen gösterir.

Hamza Yazıcı- Tako

Tako, Rafet Koroğlu’nun sağ koludur. Çocukluk yıllarından itibaren güçlünün yanında durursa bu hayatta ezilmeyeceğine karar vermiştir. Dünyada kendini gerçekleştirmek için bir güç silahı olarak gördüğü Rafet’in sözünden hiçbir zaman çıkmaz. Kişisel bakımına, tıraşına, saçına, üstüne başına çok önem verir.