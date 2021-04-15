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Henry Onyekuru'dan Galatasaray'a iyi haber

Galatasaray, Süper Lig’in 35. haftasında Göztepe ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Henry Onyekuru antrenmanda takımla birlikte çalışmalara katıldı.

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Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Antrenmanda DeAndre Yedlin’in tedavisine devam edilirken, Martin Linnes de tedavisinin ardından saha çalışmalarına başladı. Henry Onyekuru ise takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Galatasaray, Göztepe maçının hazırlıklarını yarın saat 11.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra saat 14.30’da Türk Hava Yolları’na ait özel bir uçuşla İzmir’e giderek müsabaka öncesi kampa girecek.

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