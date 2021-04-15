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ADV Ramazan'da umut var

BluTV yeniden 3 gün ücretsiz oluyor! Şifreyi açıkladı

BluTV, 16 Nisan Cuma günü saat 09.00’dan, 18 Nisan Pazar gecesi 23:59'a kadar tüm içeriğini herkese ücretsiz olarak açacağını duyurdu.

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Ramazan ayı boyunca uygulanacak yeni kısıtlamalar sonrası dijital içerik platformu BluTV, hafta sonu bütün içeriklerinin ücretsiz izlenebileceğini açıkladı. Türkiye’nin en popüler çevrimiçi yayın servislerinden olan BluTV, sosyal medyadan yaptığı duyuruya göre 16-17-18 Nisan tarihlerinde herkese ücretsiz hizmet verecek.

BluTV, kampanyadan faydalanmak isteyenlere özel şifreyi de paylaştı. Hafta sonu geçerli olacak ücretsiz erişim kampanyasından faydalanmak isteyen internet kullanıcıları, 'blutvizliyorum' şifresiyle sisteme kolayca giriş yapabilecek. Kampanya 18 Nisan'da, saat 00.00'a ulaştığında sona erecek.

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