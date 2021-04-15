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ABD Büyükelçisi Satterfield, İYİ Parti lideri Meral Akşener'i ziyaret etti! Kapalı kapılar ardında...

ANKARA'da kulisleri hızlandıran bir gelişme yaşandı. ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield, İYİ Parti Genel Merkezi'nde Genel Başkan Meral Akşener'i ziyaret etti.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield ile bir araya geldi. Akşener'in, İYİ Parti Genel Merkezi'nde Satterfield ile yaptığı görüşme basına kapalı gerçekleşti. Görüşmede Akşener'e Uluslararası Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan eşlik etti. 

Yaklaşık 1,5 saat süren görüşmenin ardından Satterfield genel merkezden ayrılırken, görüşmeyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

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