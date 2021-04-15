BIST 1.409
DOLAR 8,09
EURO 9,71
ALTIN 455,87
HABER /  GÜNCEL
ADV Ramazan'da umut var

Irak Bağdat'ta bomba yüklü araç patladı! 1 kişi öldü 12 kişi yaralandı

IRAK'ın başkenti Bağdat'ta, bir araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Abone ol

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bağdat’ın Sadr Bölgesi’ne bağlı Habibiye semtinde bir araca yerleştirilen bomba infilak etti.

Açıklamada, patlama sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğü, 12 kişinin yaralandığı, çevredeki araçların da zarar gördüğü belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Burun spreyi orucu bozar mı Diyanet ne diyor?
DSÖ Avrupa Direktörü Kluge: Avrupa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1 milyonu aştı durum ciddi
Kocaeli'de ablası ve yeğenini alan Covid-19'u yenip kalbine yenik düştü
Muhsin Kınacı kötü haberi verdi! Bolu'da stoklar kırmızı alarm veriyor: Sadece 6 adet...
Hangi kronik hastalıkları olanlar idari izinli sayılacaklar tam liste
Afyonkarahisar'da girişimi sonuç verdi 37 yıl sonra kavuştu: Görünce çok duygulandım
Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar ve altın yükselişe geçti! Borsa düşüyor...
Ordu'da bin derecelik ateşe karşı oruç
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe İBB yönetimine bütçenin nereye harcandığını sordu
Oruçluyken adet olunca oruç ne zaman bozulur Diyanet
Yorumlar