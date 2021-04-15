IRAK'ın başkenti Bağdat'ta, bir araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

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Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bağdat’ın Sadr Bölgesi’ne bağlı Habibiye semtinde bir araca yerleştirilen bomba infilak etti.

Açıklamada, patlama sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğü, 12 kişinin yaralandığı, çevredeki araçların da zarar gördüğü belirtildi.