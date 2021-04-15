MERKEZ Bankası, piyasanın beklediği gibi faizde değişikliğe gitmedi. Buna rağmen kararın açıklanmasıyla birlikte 8.05 seviyelerindeki dolar önce 8.02'ye geriledi ardından 8.13 seviyelerine fırladı. Borsa İstanbul ise düşüşe geçti.

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Yurt içi piyasalarda, bu haftanın hatta ayın en önemli gündem maddesi olan Merkez Bankası faiz kararı açıklandı. Merkez Bankası, yüzde 19 seviyelerindeki politika faizinde bir değişikliğe gitmedi. Faiz oranlarında değişikliğe gidilmemesine karşın karar metninde piyasalarda soru işareti yaratan ifade değişiklikleri dikkat çekti.

Dolar ilk anda düştü sonra fırladı...

Günün ilk bölümünde 8,05'in altına gerileyen dolar/TL, kararın ardından ilk tepki olarak 8,02'ye çekildi. Fakat sonrası karar metnindeki soru işaretlerinin algılanması kurların yönünü yukarı çevirdi. Dolar/TL, 8,13'ün üzerini gördü. Euro ise 9.75'i aştı...

Borsa İstanbul'da BİST 100 Endeksi'nde ise gün içi kazançlarını faiz kararı sonrasında geri verdi ve düşüşe geçti. 1.418 puana kadar çıkan BİST 100, 1.403 puana geriledi. İç piyasada gram altın 453 liradan, çeyrek altın 740 liradan, Cumhuriyet altını da 3.042 liradan işlem görüyor.