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Şahap Kavcıoğlu'nun ilk faiz kararı! Merkez Bankası faizi düşüşürse dolar 10 lira olur denmişti

TÜRKİYE Merkez Bankası bugün saat 14.00'da faiz kararını açıklıyor. Naci Ağbal son faiz kararı sonrası görevinden olmuştu. Yerine gelen yeni başkan Şahap Kavcıoğlu yüksek faize karşı olması ile biliniyor.

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Bugün piyasaların gözü saat 14.00'da Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun (PPK) açıklayacağı faiz kararında. PPK toplantısı öncesinde dolar rotasını aşağı doğru kırarken, piyasalarda faizlerin değişmeyeceğine yönelik bir beklenti var. Yeni başkan Şahap Kavcıoğlu yüksek faize karşı olsa da bugüne kadar verdiği mesajlarda bir değişikliğe gidilmeyeceğini gösterdi. 

Son olarak geçen ay Naci Ağbal başkanlığında toplanan PPK, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 200 baz puanlık artırımla yüzde 19'a çekmişti. Bu kararın ardından Naci Ağbal Merkez Bankası Başkanlığı görevinden alındı, yerine Şahap Kavcıoğlu atandı. Bunun yanında Ertan Aydın ve Elif Haykır Hobikoğlu da PPK'ya yeni üyeler olarak seçildi.

Faiz düşer mi piyasanın beklentisi ne?
Şahap Kavcıoğlu başkanlığında ilk kez toplanacak PPK'dan bugün faizi sabit bırakması bekleniyor. AA Finans'ın beklenti anketine katılan 20 ekonomistten 19'u faizin sabit bırakılacağını öngördü. Ekonomistlerden 1'i ise politika faizinin 100 puanlık artırımla yüzde 20'ye çıkarılmasını bekliyor. Reuters anketindeki ise faiz indirimi sorusuna yanıt veren 14 ekonomistten 5'i ilk faiz indirimini ikinci çeyrekte beklerken, 7'i ise bunun üçüncü çeyrekte olacağını, iki kişi ise son çeyrekte olacağını öngördü. Reuters'ın görev değişimi öncesi yaptığı son ankette ise ilk indirimin üçüncü ya da dördüncü çeyrekte yapılacağı hatta 2022'ye kalabileceği öngörülüyordu.

FAİZLER DÜŞERSE DOLAR 10 TL OLUR

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Morgan Stanley bugünkü PPK toplantısıyla ilgili yaptığı açıklamada faiz indiriminin son derece düşük bir olasılık olduğunu ancak faiz indirimi gelmesi durumunda doların 10 lirayı test edebileceğini bildirdi.

Eğer faizler beklendiği gibi sabit bırakılırsa odak noktası karar metnindeki ifadeler olacak. PPK metninde faizlerin uzun süre mevcut seviyelerde sabit bırakılacağı ve/veya gerekirse ek sıkılaştırma yapılacağı söylemlerinin ağırlık kazanıp kazanmadığına bakılacak.

Dolar düşüşte
Piyasalar Merkez Bankası faiz kararını beklerken dolar faizlerin değişmeyeceği beklentisi ile rotasını aşağı yönlü çevirdi. Dolar kuru faiz kararının açıklanmasına bir saat kala 08.03 TL civarında seyrediyor. Naci Ağbal'ın görevden alınması faiz indirimi beklentilerini öne çektiği için dolar/TL'de başkan değişikliği sonrası hızlı bir yükseliş yaşanmıştı.

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