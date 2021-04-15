BIST 1.406
DOLAR 8,12
EURO 9,73
ALTIN 455,32
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Ramazan'da umut var

Sakarya'da covid-19'dan öldü son paylaşımı yürek burktu! Arkadaşlar...

İhlas Haber Ajansı

SAKARYA'da korona virüs testi pozitif çıkan ve fenalaşarak hastaneye kaldırılan Kerim Şişman, sosyal medya hesabından helallik istedikten 14 gün sonra hayatını kaybetti

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, Akyazı Güzlek Mahallesi'nde yaşayan Kerim Şişman (46), rahatsızlanınca durumundan şüphelenerek korona virüs testi yaptırdı. Korona virüs testinin pozitif çıkması sonucu evinde karantinaya giren Şişman, 31 Mart’ta fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Durumu hakkında sürekli sosyal medya hesabından arkadaşlarına bilgilendirme yapan Şişman son olarak, "Arkadaşlar hakkınızı helal edin" paylaşımını yaptıktan 14 gün sonra hayatını kaybetti. 3 çocuk babası olan Şişman, Akyazı Güzlek Mahalle Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazı sonrasında salgın tedbirleri kapsamında toprağa verildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Adana'da 'kanı akarsa büyü bozulacak' deyip kızını rehin aldı! 'Babacığım yapma' feryadı yürekleri yaktı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Muğla'da haber alamayınca aramaya başladılar! 2 çocuk annesi kadından acı haber geldi
Adana'da FETÖ sanığı eski savcıya 6 yıl 3 ay hapis cezası
Kültür ve Turizm Bakanlığının ramazana özel etkinlikleri televizyonlardan yayınlanacak
Sahte cinci hocaya terör örgütü propagandasından 10 ay hapis
ABD'de şok eden görüntü! Gizli bölmeyi açınca dehşete düştüler
Fenerbahçe'den flaş Emre Belözoğlu kararı! Transfer listesi ortaya çıktı
Ankara'da memurların yeni mesai saatleri! Ankara Valiliği izinli olanları duyurdu!
Galatasaray'da divan kurulu seçimi ertelendi
Tuzla'da anaokulunda öğrencilere şiddet davası! Öğretmenin cezası belli oldu
Yeni emekliler bayram ikramiyesi alacak mı kesinti olacak mı?
Yorumlar